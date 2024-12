'Três semanas após usar anabolizante, percebi que meu clitóris aumentou'

O aumento pode causar constrangimento para a mulher, durante a relação sexual, quando ele cresce ainda mais. Há casos em que a mudança da anatomia começa a marcar o biquíni, formando um volume anormal entre os lábios maiores.

Igor Padovesi

O clitóris é o correspondente embriológico do pênis, no sexo feminino. O uso de androgênios —testosterona, gestrinona, oxandrolona, estanozolol, entre outros— estimula o crescimento, explica Padovesi. Isso pode ocorrer em maior ou menor grau dependendo de cada mulher, podendo ficar com o aspecto de micropênis.

Os hormônios masculinos levam à hipertrofia do tecido do clitóris, que é esponjoso, e que acumula mais sangue durante a excitação. Padovesi diz que o estímulo sexual, que eleva a irrigação sanguínea para a região da vulva da mulher e leva à lubrificação, acaba causando também aumento do órgão. Toda mulher tem isso, mas para a imensa maioria, não é evidente. No entanto, quando o clitóris cresce pelo uso dos anabolizantes, fica mais perceptível.

Mulheres que chegam a ficar com a voz mais grossa pelo uso de hormônios andrógenos, invariavelmente, também apresentam um aumento do tamanho do clitóris. Por isso, tais hormônios, como a testosterona, nunca devem ser utilizados sem prescrição médica e devido acompanhamento.

Efeito irreversível e correção cirúrgica

Mesmo que a mulher deixe de usar os hormônios, o clitóris não retorna ao tamanho normal, no máximo pode ter uma pequena redução, diz Padovesi. Julia relata que o endocrinologista que a acompanhava disse que o clitóris poderia voltar ao normal, mas não foi o que ocorreu e, por isso, buscou informações sobre formas de tratamento, para melhorar sua autoestima.