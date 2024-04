Anabolizantes aumentam em quase três vezes risco de morte, aponta estudo

Durante o período de acompanhamento, 33 usuários de anabolizantes morreram, em comparação com 578 no grupo controle (lembrando que o grupo controle tinha 50 indivíduos para cada usuário de anabolizante). Isso significa que a taxa de mortalidade entre os usuários de anabolizantes foi 2,81 vezes maior do que entre os não usuários.

Quando foram analisadas as mortes não naturais, como acidentes, crimes violentos e suicídios, a diferença foi ainda mais acentuada, alcançando uma taxa de mortalidade 3,64 vezes maior entre os usuários de esteroides em comparação com quem não usava.

"Esses resultados levantam sérias preocupações sobre o risco de morrer associado ao uso de esteroides anabolizantes e destacam a necessidade urgente de conscientização sobre os seus efeitos", alerta o endocrinologista Clayton Luiz Dornelles Macedo, que coordena o Núcleo de Endocrinologia do Exercício e do Esporte do Hospital Israelita Albert Einstein e o ambulatório de Endocrinologia do Esporte da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Nesse ambulatório, é desenvolvido um programa chamado Bomba Tô Fora, que faz um trabalho preventivo e atendimento gratuito para usuários de anabolizantes no Sistema Único de Saúde (SUS).

É importante destacar as limitações do estudo - trata-se de uma pesquisa observacional, ou seja, não houve ajustes para variáveis que podem influenciar a saúde dos participantes e não é possível identificar as causas das mortes. Ainda assim, os especialistas afirmam que o estudo foi muito bem conduzido e se soma às evidências já existentes de riscos à saúde.

"Mesmo que a gente não saiba detalhes do que causou a morte, se havia casos de obesidade, ou de doenças associadas, ou o uso de medicações concomitantes, esse achado é estatisticamente importante. É importante para direcionar nossa visão e orientar nossos pacientes sobre como o uso de anabolizantes aumenta o risco de morrer", frisa o endocrinologista.

Macedo ressaltou ainda que dificilmente algum pesquisador faria um estudo clínico randomizado, com uso de placebo, por causa das altas doses de esteroides usados pela maioria das pessoas que utilizam essas substâncias sem controle. "O desenho ideal de um estudo seria submeter o paciente ao uso de esteroides de forma randomizada e comparar com placebo, mas provavelmente nenhum comitê de ética do mundo aprovaria estudos desse tipo. Apesar dessas críticas, o grupo dinamarquês detectou a positividade para esteroides anabolizantes e essas pessoas foram seguidas por muitos anos", afirma.