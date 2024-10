Treino e dieta para você turbinar a queima de gordura até o fim do ano

Um treino antidesculpas. Com exercícios que usam só o peso do corpo, o treino dura apenas 20 minutos e pode ser feito em qualquer outro lugar. Ninguém vai poder desistir por falta de tempo ou porque não gosta de ir à academia.

Intensa e sem intervalo entre os exercícios, a rotina proporciona um alto gasto calórico e mantém seu metabolismo acelerado ao longo do dia — pois o organismo precisa trabalhar intensamente para se recuperar do grande esforço que fez. Outra vantagem é que o treino muda a cada dia, o que ajuda você a se sentir sempre desafiado e motivado.

Para facilitar a compreensão, os treinos foram divididos por semanas com formato pensado para a visualização no celular. Há também um calendário de treinos, que você pode salvar na sua agenda do Google e visualizar no smartphone ou no computador.

O cardápio para você comer bem e entrar em forma