Por que crianças jogam ou assistem às mesmas coisas repetidas vezes?

Apesar de muitos pais e mães ficarem com o pé atrás com a questão, especialistas são unânimes em afirmar que esses hábitos de repetição são comuns entre as crianças e que só é preciso procurar ajuda se estiverem levando a danos ou impedindo outras atividades.

Esses comportamentos partem do inconsciente e se relacionam com as emoções e para compreender certos padrões, como um aprendizado sensorial. "Surgem de forma aleatória, de acordo com vivência. Além disso, podem ser alternados com outros, assim como desaparecerem sem nenhuma repercussão", informa a pediatra Narjara Chaves.

Contudo, a atenção dos pais deve se voltar à forma como agem para não realizarem o reforço negativo, que significa chamar a atenção, associar o hábito a características pejorativas ou ameaças. A melhor forma de lidar é transformar o hábito em algo mais saudável, mas que ainda garanta interesse, conforto e bem-estar.