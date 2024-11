TOD: como identificar o transtorno opositivo desafiador em crianças

Humor raivoso e/ou irritável: aquela criança que se irrita com muita facilidade, muitas vezes por motivos pequenos; Comportamento desafiador: quando apresenta problemas com figuras de autoridade, questiona muito as regras, têm dificuldade em assumir a responsabilidade pelos seus erros ou mau comportamento; Índole vingativa: a criança com TOD pode ou não apresentar essa característica.

As causas não são conhecidas, mas, segundo evidências científicas, fatores genéticos, neurofisiológicos e ambientais podem influenciar o desenvolvimento do transtorno. Da mesma forma, um ambiente familiar conturbado e agressivo pode contribuir para o surgimento do TOD.

Outros transtornos associados

As crianças com TOD costumam apresentar outros transtornos associados. É recorrente, seja na infância ou mesmo na fase adulta, a presença de sintomas relativos ao TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade), TAG (Transtorno de Ansiedade Generalizada), TEA (Transtorno do Espectro Autista) e até mesmo o TAB (Transtorno Afetivo Bipolar), também conhecido como TBH (Transtorno Bipolar do Humor).

A probabilidade de uma criança com TOD ter mais dificuldades na adolescência e na idade adulta depende dos tratamentos e do ambiente familiar. Geralmente, elas apresentam mais probabilidade de desenvolver depressão e abuso de substâncias, principalmente quando o transtorno na infância for acompanhado por outros, como TDAH, depressão e dificuldades de aprendizagem.

No entanto, com o tratamento adequado e o manejo parental, os sintomas podem melhorar dentro do prazo de três anos.