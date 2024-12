Minoxidil: produto anticalvície usado pelo pai fez crescer pelos em bebês

Segundo o órgão, este primeiro caso foi identificado em abril de 2023 e foi apresentado na 13ª Jornada Nacional de Farmacovigilância, em novembro de 2024.

Europa mudou bula do remédio por causa de bebês

Ao entrevistar a família, os especialistas descobriram que o pai estava utilizando uma loção "com 5% de minoxidil por via tópica para o tratamento da alopecia androgênica [calvície] e, há um mês, estava em licença do trabalho para cuidar do filho, passando muito tempo com ele", explicou Gabriela ao jornal. Assim que o tratamento do pai foi interrompido, os sintomas do bebê desapareceram.

A partir daí, os estudiosos espanhóis decidiram revisar todos os casos de hipertricose em crianças em lactentes — ou seja, até dois anos de idade — registrados no Sistema Espanhol de Farmacovigilância (FEDRA). Identificaram-se no total seis outros casos de bebês de até nove meses em que havia suspeita de reação adversa pelo contato com o pai utilizando minoxidil.

Com uma busca ampliada na Eudravigilance — base de dados de farmacovigilância europeia —, o total de casos cresceu para 11. Os espanhóis então comunicaram a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) de que havia um efeito adverso documentado que não estava incluso nas bulas do popular remédio. Em outubro, a EMA concordou que a alteração era necessária.