Pelos do corpo não são todos iguais e têm funções específicas

Quanto aos pelos que "engrossam" depois de uma depilação, na verdade o que se sente é o crescimento natural deles. Se não foram arrancados pela raiz e estão curtos, também acabam gerando sensação de que raspam ao se alisar a pele com a mão. O único jeito de evitar isso é com uma depilação definitiva a laser, mas que em alguns casos pode exigir manutenção.

Agora, se sua dúvida é como evitar pelos encravados e as erupções com pus (foliculite), relacionadas a ele, adote: esfoliação semanal e também sempre um dia antes da depilação para desobstruir os poros, roupas que facilitem a transpiração e não causem atrito, depilação com lâminas novas e só após banho ou aplicação de toalha quente e úmida sobre a região.

Se o pelo já estiver encravado, não tente espremer ou depilar para não contaminar e piorá-lo ainda mais. Pode se tentar no banho fazer uma esfoliação delicada para abrir o folículo e depois tratar a inflamação com compressas de água morna e aplicação de pomada com antibióticos e corticoides. Não funcionou ou a área está muito inchada e dolorida? Procure um médico.



Fontes: dermatologistas Aline Blanco, Juliana Toma, Leonardo Abrúcio e Lilia Guadanhim.

*Com reportagem de outubro de 2020.