Smoothie de lichia: refrescante e nutritivo, inclua-o na dieta de verão

Seus polifenois agem na queima de gordura abdominal, reconhecidamente a mais prejudicial de todas. Em conjunto com as fibras, a fruta garante saciedade por mais tempo. Isso faz dela uma ótima opção para ajudar na dieta para redução de peso. Edson Credidio, médico nutrólogo

A lichia ainda pode ser coadjuvante no tratamento do diabetes, segundo Barros. Isso porque ela contém compostos fenólicos, como o oligonol, que age na regulação do metabolismo da glicose, reduzindo a resistência à insulina.

Veja outros benefícios:

A alta quantidade de potássio presente na fruta ajuda na redução da pressão arterial. Isso porque cada 100 gramas de lichia apresentam 171 mg de potássio.

Por conter grande concentração de compostos antioxidantes, como as proantocianidinas, fibras e auxiliar no controle do peso, ela reduz a absorção do colesterol "ruim", o LDL.

As vitaminas C e as do complexo B (tiamina, biotina), além dos compostos fenólicos antioxidantes presentes na lichia, auxiliam na formação do colágeno e no combate aos radicais livres, contribuindo assim para a manutenção da saúde da pele, dos cabelos e das unhas.