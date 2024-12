Comer este tipo de chocolate reduz risco de diabetes, diz estudo de Harvard

Comer ao menos cinco pequenas porções de chocolate amargo por semana pode diminuir o risco de desenvolver diabetes tipo 2 em 21%, apontou um estudo observacional do departamento de nutrição da Escola de Saúde Pública T.H. Chan da Universidade Harvard, nos EUA. As conclusões foram publicadas no periódico The BMJ (British Medical Journal).

Quanto chocolate é bom para a saúde?

Cada porção de chocolate deve ter cerca de 28 g. Isso é equivalente a um terço, mais ou menos, da barra tradicional de 85 g — ou ainda uns quatro quadradinhos. Durante o estudo, os participantes com melhores resultados comeram esta porção cinco ou mais vezes por semana, mas sempre de chocolate amargo, já que o chocolate ao leite foi ligado a ganho de peso excessivo, o que leva a diabetes tipo 2.

Cacau é que faz a diferença. Quanto mais cacau houver na barra, mais flavonoides — substâncias antioxidantes que reduzem a inflamação do organismo. É justamente esta inflamação que pode causar ou piorar doenças cardíacas e diabetes. Ou seja, quanto maior o percentual de cacau na barra (como os de 80% ou 90%), melhor para a saúde.