Para fortalecer a imunidade: suco de laranja com gengibre e cenoura

O suco de laranja tem um importante impacto na imunidade, por conta de seus altos teores de vitamina C e flavonoides. A bebida também promove a melhora da saúde óssea, além de ajudar no aumento do ferro no organismo.

O médico Rubens Feferbaum explica que o suco de laranja é um alimento funcional por conta da presença das vitaminas, dos complexos bioativos e das fibras solúveis e insolúveis (quando os resíduos da polpa são mantidos). "Eles atuam na saúde intestinal e auxiliam na manutenção de uma microbiota saudável", diz.

Ganhos aumentam com gengibre e cenoura