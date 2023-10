O que acontece no seu corpo quando você fica com deficiência de vitamina D

Você pode atrapalhar o equilíbrio do organismo

Os cientistas têm observado que a vitamina D possui outras funções para além da regulação do cálcio. Isso porque receptores dela estão presentes no intestino, cólon, nas células de defesa do corpo, no cérebro etc.

Isso indica que a vitamina D parece ter associação com a produção de insulina, modulação das funções de linfócitos (T e B) e na prevenção de doenças inflamatórias do intestino, bem como à contração do coração;

Apesar de os resultados das pesquisas ainda serem conflitantes, algumas delas têm mostrado associação entre deficiência de vitamina D e o câncer, doenças cardiovasculares, diabetes, doenças autoimunes e até depressão.

Por que está todo mundo "carente"?

Enquanto se discutem entre os cientistas questões evolutivas que poderiam estar alterando a capacidade de absorção e manutenção de vitamina D, a alta prevalência de sua falta em populações de todo o mundo indica que ela se relaciona às seguintes causas: