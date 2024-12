Parassonia: entenda distúrbio do sono alegado por agressor de paisagista

Nem toda parassonia é igual. Entre os diversos tipos de parassonias estão sonambulismo (levantar-se e andar enquanto dorme), terrores noturnos, transtornos alimentares relacionados ao sono (com episódios de comer compulsivo enquanto dorme, por exemplo), paralisia do sono e sexsomnia (comportamentos sexuais durante o sono, que vão de masturbação a tentativa de relação sexual com parceiro e movimentos violentos).

Outros distúrbios do sono podem coexistir com a parassonia. Além disso, há uma série de condições que podem levar a um episódio de parassonia. São eles: cansaço, fadiga, privação de sono, estresse, consumo de álcool e drogas, lesões ou doenças neurológicas, gravidez, menstruação, doenças inflamatórias, genética (histórico familiar de pessoas com parassonias). Distúrbios do sono também podem estar ligados a outros problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade.

Há pacientes que desenvolvem comportamentos que não têm acordados. Muitas vezes, no entanto, não é determinado qual processo neurobiológico leva ao início do episódio de parassonia.

Pessoas com parassonias não se lembram do que fizeram. Elas não têm consciência do que estão fazendo no momento da ação.

Parassonia pode levar à violência?

Nem toda parassonia gera comportamentos agressivos. No entanto, há comportamentos agressivos que ocorrem durante um episódio de parassonia, em alguns pacientes. Por exemplo, há relatos de pacientes com parassonia sexual (sexsomnia) que estupraram parceiros ou conhecidos que dormiam nas suas proximidades.