Derrame ocular causa mancha vermelha no olho, como a de Zulu; é perigoso?

O modelo Paulo Zulu, 62, contou ontem que sofreu um derrame ocular em razão de um incidente com o filho Kiron, 3. Durante um passeio de bicicleta, o garoto, que estava sentado em uma cadeirinha na frente de Zulu, levantou os braços e um de seus dedos acabou entrando no canto do olho direito do pai. Segundo Zulu, o episódio não impactou sua visão.

O que é o derrame ocular?

Nome popular do hiposfagma, o derrame ocular é o tipo mais frequente de sangramento nos olhos. Os casos de hemorragia subconjuntival são caracterizados pelo acúmulo do sangue sob a membrana transparente (a conjuntiva) dos olhos.

Dentro dos olhos, o sangue circula por meio de vasos. Algumas alterações podem fazer com que esses vasos estourem e o sangue se espalhe para a parte branca do olho, chamada de esclera. A mancha pode ter diferentes tamanhos e formatos, mas geralmente cobre apenas uma parte da superfície ocular.