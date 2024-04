Sono ruim por anos pode causar danos ao cérebro, como perda de memória?

praticar exercícios físicos regulares.

É importante ressaltar que, mesmo sabendo a importância de noites bem dormidas e realizando as orientações citadas, algumas pessoas ainda assim apresentam problemas para dormir (seja muito sono ou pouco sono). Isso pode decorrer de problemas de saúde ainda não diagnosticados, como apneia obstrutiva do sono, insônia crônica, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome das pernas inquietas ou narcolepsia. Por isso é importante buscar ajuda de um especialista.

Fontes: Glauber Ferreira, médico neurologista do HGF (Hospital Geral de Fortaleza); Isadora Veloso Saraiva Ferraz, médica otorrinolaringologista e especialista em medicina do sono do HU-UFPI (Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí), vinculado a Rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); João Gabriel Mansano, médico neurologista do HCFMUSP (Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo) e no NuMA (Núcleo de Medicina Afetiva), em São Paulo; Mônica Andersen, diretora de ensino e pesquisa do Instituto do Sono, em São Paulo, ligado ao grupo AFIP (Associação Fundo de Incentivo à Pesquisa).

