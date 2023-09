Alprazolam: o que é, para que serve e quais as contraindicações

O Ministério da Saúde mantém uma cartilha (em pdf) para o Uso Racional de Medicamentos, mas você pode complementar a leitura com a Cartilha do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos - Fiocruz) (em pdf) ou do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo (também em pdf). Quanto mais você se educa em saúde, menos riscos você corre.

Fontes: Marcos Machado, presidente do CRF-SP (Conselho Regional de Farmácia em São Paulo), farmacêutico e bioquímico especialista em análises clínicas; Cynthia França Wolanski Bordin, farmacêutica e professora adjunta das Escolas de Farmácia, Enfermagem, Odontologia e Medicina da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), com mestrado em tecnologia química e doutorado em ciências da saúde; Isabela Pina, médica psiquiatra do HC-UFPE (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco) e preceptora da residência em psiquiatria da mesma instituição; Henrique Bottura, psiquiatra diretor clínico do Instituto de Psiquiatria Paulista. É colaborador do Ambulatório de Impulsividade do IPq/HCFMUSP (Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo). Revisão técnica: Vanessa Farigo Mourad, assistente técnica do CRF-SP.

Referências: Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária); George TT, Tripp J. Alprazolam. [Updated 2020 Aug 14]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2021 Jan-. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538165/.