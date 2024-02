De dormir pelado a nunca acordar sonâmbulo: 10 mitos e verdades sobre sono

Por isso, se uma pessoa sonâmbula estiver em uma situação de perigo, por exemplo, é importante acordá-la sim. O que é indicado é não gritar e assustar a pessoa, mas sim um acordar leve, com tranquilidade e já sabendo que ela pode ficar confusa.

9. Dormir pelado é bom e faz bem: inconclusivo

Alguns benefícios são relacionados ao dormir sem roupa, como um melhor controle da temperatura corporal e melhor ventilação da área íntima, sobretudo em mulheres. Porém, Nakasato lembra que, para dormir bem, as pessoas devem estar confortáveis. "Então tanto faz estar pelada ou vestir um pijama, desde que a pessoa se sinta bem", completa.

10. Algumas pessoas têm sonhos que podem ser premonitórios: mito

A ciência não comprova a existência de sonhos premonitórios. "Os sonhos são geralmente uma manifestação do subconsciente e das experiências vividas, mas se eu sonhar com números da Mega-Sena acumulada, com certeza vou fazer uma 'fezinha' com esses números", brinca o médico Nakasato.

Fontes: Alexandre Akio Nakasato, otorrinolaringologista pela Faculdade de Medicina da USP e pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, especialista em medicina do sono com título concedido por notório saber pela Associação Médica Brasileira, médico do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP; Cecília Gama, pediatra neonatologista e pediatra integrativa e humanizada graduada pela Unifeso - Faculdade de Medicina de Teresópolis, e com pós-graduação em pediatria integrativa (Isbrae-SP); Liliane Oppermann, nutróloga com título de especialista há 15 anos pela Abran (Associação Brasileira de Nutrologia), pós-graduada em prática ortomolecular e medicina integrativa (Fapes), em ciências da longevidade e em psiquiatria pelo Einstein.