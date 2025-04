Autocuidado masculino começa pelo pênis; como criar uma rotina de saúde

9. Vá ao urologista

Não espere sentir dor para procurar um especialista. Consultas regulares ajudam a detectar problemas cedo e garantem mais saúde e qualidade de vida.

10. Fale mais sobre o assunto

Se você é pai, conversar com seu filho sobre higiene íntima e cuidados com o corpo desde cedo ajuda a tornar o autocuidado algo natural e saudável. Além disso, falar abertamente com amigos, irmãos ou outros homens sobre o tema é uma forma de quebrar tabus, incentivar a prevenção e espalhar informação importante que muitas vezes é ignorada. Autocuidado também se constrói no diálogo.

*Com informações de reportagem publicada em 12/06/2023