Caso inédito: com câncer ginecológico, ela muda útero de lugar e engravida

A proposta era fazer algo absolutamente inédito. Naquela ocasião, em 2021, outras cinco cirurgias de transposição uterina por câncer ginecológico já haviam sido feitas no Brasil, mas nenhuma delas envolvia uma paciente com câncer de colo de útero - o caso de Angélica seria o primeiro na literatura científica mundial. Até hoje, cerca de 20 mulheres fizeram essa cirurgia no Brasil.

"Estamos em um momento de transição. Partimos do conceito da cirurgia, que foi feita inicialmente de forma experimental, mas estamos constatando que ela é uma alternativa cirúrgica factível, de baixo custo e baixa complexidade, para a preservação da fertilidade nessas mulheres", explica o ginecologista especializado em cirurgia robótica e câncer ginecológico Renato Moretti, do Hospital Israelita Albert Einstein, um dos poucos centros aptos a fazer a transposição uterina no Brasil.

"Eu não tinha nenhum comparativo, não tinha ninguém para me dizer se daria certo ou não. Havia um caso de sucesso, que resultou em gravidez, mas era um lipossarcoma [câncer raro, nas células de gordura]. Eu e meu marido pensamos muito, mas o não [não conseguir engravidar] a gente já tinha. Uma única sessão de radioterapia pélvica afetaria minha fertilidade, então decidimos tentar", lembra Angélica, que foi paciente de Moretti nesse processo.

Mas nem todas as mulheres com câncer ginecológico são elegíveis para a cirurgia. A técnica é indicada apenas para aquelas que têm potencial de engravidar posteriormente, desejo de gestar e que a doença oncológica não acometa o útero. "Importante destacar também que a transposição uterina é de aplicabilidade imediata após a discussão multidisciplinar, com o mínimo de retardo da radioterapia que a paciente necessita para tratar o câncer", frisa Moretti.

De acordo com o especialista, cerca de 20% a 30% das pacientes que descobrem o câncer de colo de útero nos estágios iniciais terão de ser submetidas à radioterapia pélvica. Nas fases mais avançadas, todas precisam desse tratamento. "Resumindo, a radioterapia faz parte do tratamento de câncer em pelo menos 80% das mulheres, porque a realidade do Brasil é fazer o diagnóstico em estágios mais avançados", observa.

Angélica e o marido concordaram em tentar a transposição uterina, mas estavam preparados para o pior. Caso a técnica não funcionasse como previsto, eles fariam o congelamento de óvulos e de esperma para uma futura barriga solidária ou poderiam optar pela parentalidade via adoção. "A gente ficou um pouco com um pé atrás, porque era uma pesquisa e, se não desse certo, voltaríamos à estaca zero. Mas tínhamos que tentar."