O que se sabe sobre a transmissão do vírus oropouche na gestação

O vírus oropouche, transmitido pela picada do mosquito Culicoides paraensis, conhecido como mosquito-pólvora, pode contaminar o feto durante a gravidez. É o que revela um caso confirmado no Ceará e descrito em um artigo publicado no dia 30 de outubro no periódico The New England Journal of Medicine.

A gestante apresentou sintomas como febre, calafrios, dor muscular e forte dor de cabeça no fim de julho, com 30 semanas de gestação. Testes mostraram infecção pelo oropouche e deram resultados negativos para outras doenças, como dengue, zika e chikungunya. Os exames feitos no pré-natal não apontaram qualquer anormalidade com o bebê antes da infecção. No dia 5 de agosto, porém, foi diagnosticada a morte fetal.

Após uma análise de tecidos do feto, o vírus foi detectado em várias amostras, além do cordão umbilical e da placenta. O sequenciamento genético confirmou a compatibilidade com as linhagens circulantes durante o surto na região. Segundo os autores, o achado enfatiza o risco da infecção na gravidez e a necessidade de considerar esse risco diante de sintomas suspeitos em gestantes.