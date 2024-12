Sintomas de gravidez: veja os 12 primeiros sinais e quando fazer o teste

O exame de Beta HCG pode ser realizado antes mesmo do atraso menstrual. No entanto, a recomendação é que seja feito após o primeiro dia de atraso. O ideal mesmo é esperar por cerca de uma semana, quando o hormônio encontra-se em maior quantidade no organismo.

Vale ainda destacar que, no início da gestação, os valores do hormônio Beta HCG são mais baixos e, em alguns casos, os testes caseiros de urina não detectam a gravidez.

Fontes: Edyane Gomes, ginecologista do HC-UFMA (Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão); Fernanda Fukuya, ginecologista do Hospital São Camilo (SP); e Mauro Sancovski, ginecologista e professor da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC).