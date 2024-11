Abdominal: teste revela meta de repetições do exercício de acordo com idade

O cientista esportivo australiano Robert J. Wood publicou em seu site um teste de abdominais para fazer casa, para saber se você tem força na região e medir a resistência dos músculos abdominais e flexores do quadril.

O teste consiste na contagem de quantos abdominais você consegue fazer em 1 minuto. Para fazê-lo, o cientista traz algumas dicas:

Deite-se em um colchonete de academia com os joelhos dobrados em ângulos aproximadamente retos, com os pés apoiados no chão. Suas mãos devem estar apoiadas nas coxas.