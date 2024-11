Musculação: quantas vezes por semana preciso ir para ter resultados?

Você notou que a variação é grande, né? Isso porque o número de sessões depende da intensidade de cada treino. Se investir em exercícios de alta intensidade, o indicado é malhar dia sim, dia não, para dar tempo para o corpo se recuperar. Agora, caso o exercício seja leve, é possível até treinar todos os dias.

Busque orientação de um educador físico para encontrar o melhor plano para você.

Para os músculos crescerem

Imagem: iStock

O foco é a hipertrofia ou ganho de força? O número de vezes que você vai à academia depende da divisão do formato do seu programa de musculação (A,B; A,B,C; A,B,C,D etc.), mas já é possível obter bons resultados com três treinos — sendo que o mais indicado geralmente é quatro ou cinco, e algumas pessoas chegam a malhar sete vezes.

O mais importante é respeitar o tempo de descanso que um grupo muscular precisa para se recuperar — por isso você não deve fazer em dias seguidos exercícios que trabalham o bíceps (ou pernas, costas, peito), por exemplo.