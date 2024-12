9 lanches ricos em proteína para ganhar massa muscular e perder peso

As proteínas fornecem os aminoácidos necessários para a síntese proteica muscular, que é o processo de construção e reparação dos músculos após o exercício. Logo, consumir esse macronutriente ajuda a reparar os pequenos danos nas fibras musculares, promovendo seu crescimento.

Quanto à perda de peso, as proteínas saciam mais que carboidratos ou gorduras, ajudando a controlar a fome e reduzir a ingestão calórica ao longo do dia. Além disso, durante o processo de emagrecimento, uma dieta rica em proteínas ajuda a preservar a massa muscular, garantindo que a maior parte do peso perdido seja gordura, e não músculo.

Em geral, para um adulto saudável, a recomendação é o consumo de 0,8 a 1,2 grama de proteína por quilo de peso corporal por dia, dividida entre todas as refeições. No entanto, em certas situações, como para ganhar ou preservar massa muscular, é necessário aumentar a ingestão.