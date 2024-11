Faz sentido tirar o glúten da dieta? Tem efeito no emagrecimento?

Por que quem corta o glúten perde peso?

Imagem: iStock

A explicação está muito mais nas mudanças na alimentação que a pessoa faz ao cortar o glúten do que no nutriente em si.

A farinha de trigo, por exemplo, é uma das fontes mais comuns de glúten em nossa dieta. E ela quase sempre está em alimentos pouco nutritivos, que devemos comer com moderação, como pães, bolos, biscoitos, pizzas, salgados e comidas ultraprocessadas em geral.

Quando alguém para de comer glúten, automaticamente reduz o consumo dessas comidas pouco saudáveis e tende a emagrecer.

Mas, se a base do seu cardápio for alimentos naturais (carnes, ovos, verduras, legumes, frutas, laticínios e grãos integrais), não há problema algum em consumir a proteína do trigo. O que faz emagrecer é comer bem e sem excessos, não cortar o glúten.