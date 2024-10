Nada de salgadinho! O que comer do café ao jantar para matar a fome

No entanto, em certas situações, como para ganhar ou preservar massa muscular, é necessário aumentar a ingestão, complementa a nutricionista Fabiana Pedrosa, da Rede D'OR Recife e Olinda. Aqueles que se exercitam regularmente também devem focar em uma dieta rica em proteínas, inclusive proteínas vegetais, que são absorvidas mais rapidamente pelo corpo. E em se tratando de idosos, apenas 38% consomem frequentemente alimentos proteicos, "o que é preocupante", diz ela.

Não é recomendável depender exclusivamente de shakes de whey protein. No entanto, você pode usar suplementos como lanche. Eles são uma excelente escolha, sobretudo para quem deseja aumentar a ingestão de proteínas de forma prática e rápida, já que as proteínas do shake são facilmente absorvidas pelo corpo. O whey protein pode ser consumido tanto no lanche da manhã quanto no da tarde.

Distribua e monte um cardápio

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Fracionar a ingestão de proteínas ao longo do dia é importante porque ajuda a otimizar a síntese proteica e no suprimento constante de aminoácidos, ambos necessários para a formação e manutenção dos tecidos corporais, incluindo músculos, pele, ossos, cabelos. Além disso, as proteínas são fundamentais para a produção de enzimas e hormônios e influenciam nos níveis de energia e humor.

Pedrosa recomenda consumir de 25 a 30 gramas de proteína em cada uma das três principais refeições (café da manhã, almoço e jantar), juntamente com uma ingestão calórica adequada para um melhor aproveitamento proteico e anabolismo muscular (aumento da massa muscular, força e resistência física). Nos lanches de manhã e tarde, o consumo de proteína pode ficar em 10 gramas cada.