Remédio para dor na barriga: o que é bom tomar e o que realmente funciona?

É bastante comum que, ao ter algum tipo de dor abdominal, o indivíduo recorra à automedicação, ou seja, use medicamentos por conta própria para controlar o problema. É importante frisar que a automedicação nunca é recomendada, procure um profissional.

Remédios para dor de barriga: o que tomar?

Antiácidos e bloqueadores de bombas de prótons

Age contra a gastrite, que costuma provocar uma queimação e desconforto bastante incômodo na região do estômago. A condição trata-se de uma inflamação da mucosa interna do órgão. É comum que o indivíduo também sinta azia e náuseas, principalmente após as refeições.

As principais medicações recomendadas são os antiácidos líquidos, que neutralizam o ácido do estômago e aliviam temporariamente a dor ou sensação de queimação. No entanto, eles não curam a gastrite.

Entre os antiácidos mais frequentes, estão: hidróxido de alumínio, hidróxido de magnésio, carbonato de cálcio ou bicarbonato de sódio.