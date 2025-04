Médicos criam marcapasso menor que grão de arroz, controlado por luz e injetável por seringa

Cientistas anunciaram, nesta quarta-feira (2), a criação do menor marcapasso do mundo, menor que um grão de arroz, injetável com uma seringa e controlado pela luz, antes de se dissolver no corpo.

O dispositivo inovador só poderá ser testado em humanos dentro de alguns anos, mas os cientistas o apresentaram como uma "descoberta-chave", a partir da qual também podem ser feitos avanços em outros âmbitos da medicina.

Milhões de pessoas em todo o mundo têm marcapassos, que enviam impulsos elétricos ao coração para que o órgão bata normalmente.