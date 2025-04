Só água pode ser perigoso: por que usar detergente ao lavar a cafeteira

Se a limpeza da cafeteira é fundamental, preparar um bom café também merece atenção. Um detalhe que muitos ignoram ao usar filtros de papel pode fazer toda a diferença no sabor da bebida: antes de adicionar o pó, é recomendável molhar o filtro com água quente.

Especialistas explicam que essa etapa ajuda a remover resíduos químicos do papel que podem comprometer o aroma e o gosto do café. Sem esse cuidado, a bebida pode ficar com um sabor, segundo eles, mais "apagado".

Em relação ao consumo, tomar até três xícaras de café de 50 ml por dia pode trazer benefícios à saúde e contribuir para a prevenção de doenças cardiovasculares. No entanto, ingerir quantidades maiores pode elevar a pressão arterial. Pessoas com ansiedade também devem ter cautela, pois a cafeína intensifica os sintomas. Vale optar pelas versões descafeinadas ou evitar o consumo após as 16h, para que o sono e o descanso não sejam prejudicados.

*Com informações de reportagens publicadas em 06/05/2024, 18/03/2022 e 27/02/2024