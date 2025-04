Qual filtro é melhor para tratar a água? E beber da torneira, pode?

Um dos mais antigos produtos usados para purificar água, o filtro de barro tem como principal função a retenção de partículas maiores, como pedriscos, barro, lodo ou limo, que possam estar presentes no líquido. O acessório tem, no interior, velas de cerâmica ou carvão ativado para barrar as impurezas.

A principal desvantagem é que alguns filtros de barro não são capazes de eliminar bactérias. O recomendado é procurar um aparelho mais moderno, com velas mais atuais e eficientes. Outro problema é a vazão. Como a filtragem ocorre por gravidade, com a água descendo da parte de cima do filtro até a base, é preciso esperar algum tempo para poder usar uma grande quantidade.

E fique de olho na manutenção. De acordo com a Fiocruz, a vela de porcelana deve ser trocada a cada seis meses. As velas e os reservatórios do filtro devem ser lavados com frequência, usando água e esponja somente.

No galão ou na pressão

Imagem: Getty Images

Os bebedouros podem ser encontrados em dois modelos: o aparelho de pressão e o que utiliza um galão de água. O primeiro funciona por meio de um sistema elétrico e é conectado diretamente ao final da tubulação de água. Pode contar com um sistema de filtração acoplado, com carvão ativado e prata coloidal (usada como bactericida). É capaz de reter partículas em suspensão, de eliminar sabores e odores da água e de inibir a proliferação de bactérias.