Val Kilmer morreu aos 65 anos: por que pneumonia pode ser fatal?

Doença pode levar à morte se não tratada a tempo. Isso pode ocorrer especialmente no caso de pacientes mais vulneráveis, como crianças pequenas e idosos.

A pneumonia está entre as doenças que mais causam hospitalizações no Brasil e no mundo. No país, afeta cerca de 900 mil pessoas por ano.

Quais são os sintomas

Febre;

Tosse (seca ou produtiva);

Mal-estar geral;

Dor torácica que surge ou piora com a tosse ou ao respirar;

Falta de ar ou dificuldade para respirar (dispneia).

Também podem surgir: