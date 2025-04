Câncer levou a 47 mil cirurgias para remoção de testículo em 10 anos

Câncer de testículo levou a mais de 47 mil cirurgias de remoção nos últimos 10 anos, com mais de 4.000 mortes registradas no mesmo período. A SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) destaca a importância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura.

O que aconteceu

Mais de 47 mil cirurgias realizadas. Entre 2015 e 2024, foram registradas 47.928 orquiectomias (cirurgia que remove um ou ambos os testículos) no Brasil.

Mais de 4.000 mortes entre 2014 e 2023. A maioria das mortes (60%) ocorreu em homens entre 20 e 39 anos.