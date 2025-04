Superfungo que infectou 15 pacientes em SP é resistente a remédios; entenda

Imagem: Josh/Adobe Stock via Folha de S. Paulo

O Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo confirmou que, durante os primeiros três meses do ano, 15 pacientes tiveram contato com o superfungo Candida auris. Um deles, de 74 anos, morreu, mas não em decorrência dessa contaminação, segundo a instituição.

Por que Candida auris é "superfungo"?

Os organismos do reino Candida são velhos conhecidos da população. Eles causam infecções orais e vaginais bastante comuns nos seres humanos, como a candidíase, combatida com fungicidas vendidos em qualquer farmácia.

A Candida auris é o fungo mais resistente. Por isso, causa grande preocupação nas autoridades sanitárias. Ela não responde à maioria dos fungicidas existentes. Em alguns casos, a todos. Isso levou a espécie a receber o apelido de superfungo.