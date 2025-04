Não é a bagunça! Saiba o que as visitas notam primeiro na sua casa

Na busca por uma casa mais cheirosa, algumas pessoas podem utilizar incensos, mas você sabia que a fumaça e o cheiro intenso deles podem ser prejudiciais à saúde quando há exposição excessiva? Não apenas pela fumaça, mas também pela composição química, que pode conter substâncias como benzeno e fragrâncias sintéticas.

Se o aroma for muito forte, o incenso pode irritar as vias respiratórias, causando dor de cabeça, enjoo, tontura e até crises alérgicas, efeitos semelhantes aos provocados pela nicotina. Por isso, pessoas com asma, bronquite ou rinite devem evitar o uso desses produtos, pois sua inalação pode agravar os sintomas.

Outra substância comum em alguns lares é a naftalina, usada principalmente para afastar traças e insetos em gavetas e armários. No entanto, sua inalação em grandes quantidades também pode ser extremamente tóxica, causando anemia hemolítica, além de danos ao fígado e aos rins. Portanto, não é recomendável.

Casa perfumada requer segurança

O incenso aromático pode ser usado ocasionalmente, desde que em locais ventilados e longe de crianças e animais. As varetas são as mais comuns no Brasil, mas substâncias naturais, como ervas secas e resinas, são menos tóxicas. Além disso, queimar cascas de cítricos ajuda a eliminar odores, enquanto a citronela atua como repelente natural.

Já para substituir a naftalina com segurança, alternativas naturais como sachês de cravo-da-índia e canela, cascas secas de frutas cítricas (laranja e limão), algodão com óleos essenciais (lavanda, cedro ou hortelã-pimenta), folhas de louro ou pedaços de madeira de cedro são eficazes contra traças e insetos, além de perfumar o ambiente.