É seguro beber água da chuva? Entenda os riscos e cuidados necessários

A filtragem doméstica também pode incluir filtros de carvão ativado ou outros sistemas para remover partículas finas;

Ferver a água por pelo menos 5 minutos é uma forma eficiente de matar vírus, bactérias e parasitas;

Alternativamente, pode-se usar pastilhas de cloro específicas para tratamento de água ou fazer a cloração manual, com dosagem correta (geralmente duas a quatro gotas de hipoclorito de sódio a 2,5% por litro de água e deixar agir por 30 minutos);

Antes de consumir, passe a água por um filtro de cozinha com elementos cerâmicos ou carvão ativado, para garantir ainda mais segurança;

Guarde a água tratada em recipientes limpos, tampados e protegidos da luz e do calor, para evitar nova contaminação.

Mesmo após esse processo, é recomendável analisar a água periodicamente (em laboratório ou com kits de análise domésticos), especialmente se o uso for contínuo. Além disso, se houver risco de chuva ácida (regiões muito poluídas), pode ser mais seguro usar a água da chuva apenas para fins não potáveis (limpeza, rega de plantas, descarga etc.).