'Chinelo grudou no xixi': açúcar na urina levanta suspeita de diabetes

Entenda o diabetes tipo 1

De 10% a 15% das pessoas com diabetes no Brasil têm o tipo 1, uma estimativa de 580 mil indivíduos. Trata-se de uma doença autoimune em que anticorpos —células de defesa do organismo— atacam e destroem as células do pâncreas que produzem insulina.

É diferente do diabetes tipo 2, mais associado à obesidade e hábitos de vida não saudáveis, com possibilidade de prevenção. Neste caso, a pessoa produz o hormônio insulina, mas a quantidade não dá conta da alta demanda do corpo.

O diabetes tipo 1 é mais comum em pessoas de 8 a 15 anos de idade, mas a incidência tem crescido na faixa etária abaixo dos 5 e acima dos 60 anos. Quanto menor a criança, mais rápida a destruição das células produtoras de insulina.

A insulina é responsável por transportar a glicose do sague para as células do corpo, a fim de que elas funcionem bem. Sem esse hormônio, a glicemia (taxa de glicose) se eleva, e o corpo começa a agir para eliminar esse excesso.

Uma das vias é pela urina, por isso a pessoa tende a urinar muito e sentir muita sede, o que a faz beber muita água.