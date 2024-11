Teste do pezinho ampliado detecta mais de 50 imunodeficiências

A próxima etapa será registrar o teste na Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e encontrar parceiros para fabricá-lo. ?Um kit nacional tem a vantagem de ser mais barato e de ter 15 anos de pesquisa e calibração da sensibilidade [o que se detecta] e da especificidade [o diagnóstico da doença em si, não de um falso positivo] para o DNA brasileiro.?

Ele aponta que as opções importadas não identificam tudo o que a nacional reconhece. ?São bons testes, mas nós estamos calibrando há 15 anos no DNA brasileiro, que é diferente de DNAs de outros países?, reforça. ?Nosso kit diagnostica, inclusive, a atrofia muscular espinhal [AME].?

Segundo Condino-Neto, a equipe faz, no momento, um estudo do teste concorrente. ?Uma coisa é a informação de catálogo, outra é a vida real.? Além disso, para que a triagem neonatal seja efetiva, é preciso padronizar o processo em milhares de amostras. ?O teste importado vem com as instruções para que o usuário faça sua própria curva de normalidade. Nós, como fazemos isso há 15 anos, fornecemos parâmetros mais precisos. Mesmo assim, cada Estado brasileiro vai ter referências diferentes e, se mudar a plataforma, é preciso refazer tudo.?

Além disso, o teste nacional tem outra vantagem: enquanto os concorrentes oferecem equipamentos próprios para o processamento das amostras para quem compra os kits, a alternativa brasileira é compatível com qualquer equipamento de biologia molecular. ?É um teste que tem a flexibilidade de poder ser usado em qualquer lugar do mundo.?

Nesse aspecto, a Immunogenic já busca interessados em comprar os kits brasileiros em outros países. ?As negociações para vender nosso teste em outros mercados já estão em fase adiantada. A opção poderá ser usada na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, na Oceania, ou seja, em qualquer lugar. Em outros países, eles terão de reconfirmar nossa referência com as amostras deles, mas isso não é uma desvantagem, já que a solução é mais flexível em relação à plataforma de processamento. Sem contar que o preço deve ser metade ou menos do que a concorrência.?

Por enquanto, ainda são poucos os locais que oferecem a triagem neonatal ampliada sem custo extra. ?Bebês que nascem em serviços públicos no município de São Paulo já têm isso assegurado. No interior do Estado de São Paulo e em outras localidades, é preciso confirmar se a opção está disponível. Como ainda não está no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar [ANS], não é coberto pelos planos de saúde.?