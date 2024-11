Lexa usa ultrassom portátil para ver bebê, mas prática tem riscos ocultos

Outros advertiram sobre os perigos de ter esse tipo de aparelho em casa na gestação: "Lexa, só toma cuidado com algumas coisas. Às vezes ficamos ansiosas, e qualquer mudança da criança pode nos afetar", comentou uma seguidora, preocupada.

Ao ver alguns comentários como este último, Lexa respondeu. "Ultrassom não faz mal. Eu não faço todos os dias, faço quando chego de shows ou em algum dia muito cansativo. Aí gosto de ver como está a princesa."

Como é o aparelho

O ultrassom obstétrico é o principal meio pelo qual os pais e o obstetra acompanham o desenvolvimento de um bebê. Por meio dele, é possível identificar a morfologia, idade gestacional, os órgãos, crescimento fetal e o bem-estar do bebê.

Já o ultrassom portátil pode ser utilizado por médicos para diagnósticos mais rápidos. Esse tipo de equipamento não oferece muitas das funções de um aparelho mais robusto. Na internet, são encontrados a preços que variam de R$ 5 mil a mais de R$ 14 mil.

Perigos do ultrassom portátil

Do ponto de vista físico, o uso do equipamento não causa danos à saúde da mãe ou do bebê, mas esse tipo de monitoramento pode ser prejudicial do ponto de vista emocional. "O ultrassom, de maneira geral, não foi feito para leigos", diz a obstetra Larissa Cassiano, mestra em gestação de alto risco pela Faculdade de Medicina da USP. Ela explica que são necessários conhecimentos técnicos e anatômicos apurados para o uso desse tipo de aparelho.