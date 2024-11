Mulheres já são quase maioria na corrida: veja 8 benefícios do esporte

Nesse sentido, estudos indicam que mulheres que se mantêm ativas têm menos probabilidade de sofrer com essa perda óssea. "A regeneração óssea é um processo estimulado pelo impacto que temos durante a corrida, por isso é tão importante manter a prática de atividade física ao longo da vida", afirma Raquel Castanharo, fisioterapeuta mestre em biomecânica e criadora da Viva Corrida, plataforma on-line com mais de cinco mil assinantes.

2. Fortalece a musculatura

Principalmente a dos membros inferiores, que são bastante exigidos durante a corrida. Correr ativa grandes grupos musculares, como o quadríceps, o que ajuda a acelerar a queima calórica. Para garantir força ao correr, invista em treinos de subida, excelentes para polir o condicionamento físico.

Variar o tipo de terreno —correr um dia na esteira, outro no asfalto, na terra etc.— também ajuda a fortalecer tornozelos, panturrilhas e pés. No entanto, se o objetivo é desenvolver massa muscular, complemente com musculação ou treinamento funcional, por exemplo.

"Se bem orientado por um profissional de educação física, o treino de corrida pode também ter um efeito protetor nas articulações, além de fortalecer a musculatura", explica Diego Leite de Barros, educador físico e Diretor geral da DLB Assessoria Esportiva, de São Paulo.