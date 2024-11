Vacina em gotinha contra a pólio será aposentada no Brasil; por quê?

No entanto, em casos muito raros, a permanência desse vírus atenuado no meio ambiente por longos períodos tornou possível que ele sofresse mutações genéticas e provocasse uma forma da doença, a poliomielite por vírus derivado da vacina (VDPV). Porém, o custo-benefício da vacina tornou-a uma referência no combate à doença.

Substituição

Quando a vacina Sabin —a gotinha— foi introduzida no combate à pólio, o cenário era diferente do encontrado hoje e havia uma grande circulação do vírus selvagem no mundo todo.

Precisávamos de uma vacina que protegesse individualmente a criança, mas que também protegesse a população de forma indireta, quando esse vírus vacinal fosse parar no ambiente. Rosana Richtmann, infectologista e consultora em vacinas do Alta Diagnóstico, marca pertencente à Dasa

Hoje, a situação é outra: o vírus selvagem é encontrado apenas no Afeganistão e no Paquistão. Mas, como não está erradicado do mundo, e as taxas de vacinação seguem insuficientes (o Brasil alcançou 86,55% de cobertura vacinal contra a pólio em 2023, mas o ideal é pelo menos 95%), a preocupação está em continuar despejando vírus atenuados no ambiente e criar mais risco para eventuais surtos da doença.

"Para eliminar esse risco, a OMS pediu aos países que pudessem para trocar a vacina oral pela inativada injetável. E o Brasil decidiu fazer isso neste momento", complementa Richtmann.