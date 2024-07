'Descobri por desespero': ela tomou 'vacina' para candidíase, mas funciona?

Segundo ela, ainda é muito cedo para falar de resultados. "Tomei apenas duas doses de um tratamento longo", diz. "O intervalo entre essas doses foi de 20 dias, era pra ser 30, mas eu não consegui segurar. Ao tomar a segunda dose, pensei que sentiria um alívio na crise que estava tendo, mas na verdade foi ao contrário."

A ginecologista Monique Novacek diz que a eficácia pode variar de pessoa para pessoa e depende da resposta imunológica de cada paciente. "A 'vacina' costuma ter uma eficácia alta, mas depende também da duração do tratamento, que será avaliada pelo médico, de acordo com as condições do paciente", diz.

Para se ter uma ideia, um estudo antigo, de 1996, tratou 42 pacientes com candidíase de repetição com imunoterapia. O estudo durou três anos e meio, mas propôs um tempo de 24 meses de tratamento às participantes. Ao fim da pesquisa, a eficácia do tratamento foi de 64,3%, "com reduçäo significativa do número de episódios de candidíase por ano". Mas apenas 40% das pacientes aderiram aos dois anos de imunoterapia e a maioria cumpriu apenas a metade do tempo previsto inicialmente.

O tratamento antifúngico ainda é a alternativa mais amplamente aceita, porque são os únicos medicamentos com estudos clínicos que comprovam sua segurança e eficácia. Um desafio é a resistência que esses microrganismos têm desenvolvido com o uso indiscriminado dessas drogas. Na eventualidade de uma infecção, procure seu ginecologista para um tratamento eficaz e seguro. Omar Darze, médico especialista em saúde humana

Conhecendo a candidíase

Candidíase é uma das mais frequentes infecções genitais nas mulheres.