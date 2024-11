Ozempic e Mounjaro ganham versão manipulada: é seguro? Pode ou não pode?

Em outro vídeo, uma pessoa do Recife comenta sobre sua experiência com o medicamento. Inicialmente, ela chama de Mounjaro, mas depois admite que se trata de uma versão manipulada da tirzepatida que, segundo ela, "é o que a maioria das clínicas aplicam". Em resposta a um dos comentários, ela diz que começou com a dose de 5 mg, uma dosagem vendida comercialmente, mas ainda não no Brasil.

Já em outro perfil, um nutrólogo diz que possui o "medicamento tirzepatida" disponível para seus pacientes e que está "obtendo resultados impressionantes", "proporcionando emagrecimento rápido e sem efeitos colaterais". O vídeo não deixa claro se a versão disponível seria o Mounjaro ou a manipulada.

Nos comentários de outra publicação que mostra o uso da tirzepatida manipulada na mesma rede social, algumas pessoas apareciam vendendo, com preços que variaram de R$ 6.900 a R$ 7.500 para o Mounjaro original e R$ 3.500 a R$ 4.000 para a tirzepatida manipulada. Nos EUA, o tratamento para um mês com o Mounjaro custa cerca de US$ 1.000, cerca de R$ 5.750.

Questionada sobre a importação de versão manipulada produzida em outros países, a Anvisa disse que a importação de produtos acabados sujeitos à vigilância sanitária, realizada por pessoa física diretamente e destinada a uso próprio e individual, está dispensada de autorização pela autoridade sanitária, contudo, deve observar as normas sanitárias vigentes.

"Desde que a importação por pessoa física ocorra em quantidade e frequência compatíveis com a duração e a finalidade de tratamento, ou que não caracterize comércio ou prestação de serviços a terceiros, é permitida", diz a nota, o que, no caso de médicos que importam como pessoa física e disponibilizam em suas clínicas, estaria fora do previsto.

Felipe Berigo, da Eli Lilly, se mostra preocupado com o uso de versões manipuladas e alerta para os riscos de produtos de origem incerta. "A preocupação é sobre a procedência desses medicamentos que estão sendo comercializados", afirma. Ele conta que em testes recentes, lotes apreendidos continham apenas álcool e impurezas, além de casos em que insulina foi encontrada, aumentando o risco de hipoglicemia.