'Com uma bebê e sem tempo para ir à academia, defini corpo com calistenia'

Eu me apaixonei pela ideia de me desafiar para algo novo e superar meus limites. Nos treinos, vi que havia poucas mulheres e pensei: 'É isso que eu quero fazer, quero me tornar uma referência de calistenia entre as mulheres e mostrar que nós também podemos praticar a atividade, mesmo parecendo uma modalidade masculina.'

Imagem: Arquivo pessoal

No começo parecia humanamente impossível, eu me pendurava nas barras por alguns segundos e já caía, mas eu pensava: 'se essas pessoas conseguem, eu consigo também'. Era um processo físico e mental que exigia disciplina e persistência. Aos poucos fui pegando o jeito e melhorando. Treinava calistenia aos finais de semana no parque e na academia onde eu fazia o funcional.

Paralelamente a isso, fiz uma reeducação alimentar, passei a tomar dois litros de água, a comer mais verduras, legumes, aumentei o aporte de proteína, diminuí o consumo de frituras e parei de beber. Em quatro meses, os resultados apareceram: emagreci 8 kg, ganhei força, massa magra e definição.

Em meio a esse processo, eu e o meu treinador de calistenia, o Pedro Fortes, começamos a namorar, nos casamos e eu engravidei da Pietra. Durante a gestação, Pedro adaptou os meus treinos. Basicamente eu fazia exercícios de braço e perna, parei de fazer barra, parada de mão e outros movimentos para não correr o risco de me machucar e de machucar a bebê. Eu fazia tudo com cautela, mas mesmo assim ouvi alguns comentários do tipo: 'Para quê fazer isso?'

Comecei a treinar em casa para cuidar do bebê

Quando a Pietra nasceu, pensei que ia voltar com tudo, mas não foi bem assim. Eu me atrapalhei com a nova rotina, no início tive problemas com a amamentação, não tinha tempo para cozinhar, comia pão, barrinha, paçoca. Engordei e voltei ao peso da gestação.