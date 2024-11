'Descobri 19 tumores e entrei em remissão após terapia de R$ 2 milhões'

As três primeiras biópsias vieram inconclusivas, mas as hipóteses eram de que poderia ser tumor de ovário ou hematológico. Fiz uma cirurgia no ovário em que tiraram toda a massa e preservaram o órgão. Foi para análise e veio que era linfoma não Hodgkin de células B. Em novembro, iniciei a quimioterapia.

'Lutei e morri na praia'

Fiz protocolo de primeira linha e ciclos de outra medicação para acabar com um possível restinho de tumor, porque eram muitos. Após 30 dias do fim do tratamento, os exames mostraram uma atividade pequena do tumor.

Iria fazer de novo em 30 dias, mas nesse intervalo senti uma bolinha no lado direito do pescoço. Era uma reação inflamatória, sem sinal de câncer, mas observamos. A bolinha cresceu, virou duas e no novo exame veio a notícia de que o câncer tinha voltado.

Receber o diagnóstico é péssimo, mas a recidiva foi pior, porque a sensação era de que nadei, lutei e morri na praia. Mas eu ainda tinha força para lutar.

Voltei para as quimioterapias, mas precisei fazer um transplante de medula óssea autólogo (com uso de células da própria pessoa). Fiquei 29 dias internada e saí bem disposta. Depois, fiz 20 sessões de radioterapia, porque fiquei com doença residual.