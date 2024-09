'Medicina de precisão só é precisa para os brancos', afirma geneticista

A Eurofarma poderá ter acesso privilegiado aos dados gerados pela gen-t?

Não. Para isso, ela precisaria firmar um contrato conosco como cliente. O Maurizio Billi, presidente da Eurofarma, viu a participação nesse projeto como uma contribuição da empresa para algo importante para o país. Ele sabe que a gen-t é uma empresa que pode vir a se tornar um bom negócio para o fundo da Eurofarma, mas antes de tudo ela é uma iniciativa que vai trazer um crescimento para o país.

O recrutamento dos pacientes pode ser direcionado para uma doença específica, caso uma farmacêutica tenha interesse nela?

Temos discutido isso com alguns potenciais clientes. Estamos montando uma base populacional. Quando chegarmos a 200 mil participantes, teremos um certo número de pessoas com Parkinson, AVC etc. Por encomenda, posso enriquecer o recrutamento para incluir pessoas com doenças específicas. Isso é uma maneira de começarmos a nos engajar comercialmente com os clientes. Além disso, estamos discutindo a possibilidade de capturar fenótipos adicionais, que não fazem parte do nosso protocolo.

O que está sendo mais difícil do que você imaginava?

O mais difícil é achar investidores como os que achamos. Gente da qualidade do Eduardo Mufarej e do Armínio Fraga. Eles têm uma visão de homens de negócios que querem um múltiplo, mas entendem que isso tem que ser consequência de um bem maior que a empresa traz à sociedade. Para eles, na equação que determina se algo é um bom investimento entra o valor social que a empresa agrega ao país. O Maurizio, da Eurofarma, enxergou isso também. Fico decepcionada quando aqueles Faria Limers que poderiam ter sido meus alunos só querem saber do múltiplo.