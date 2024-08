'Fica até difícil calcular': em 10 anos, ele teve 9 cânceres e 3 metástases

Meu sobrinho agora tem 11 anos e faz um acompanhamento frequente para analisar se surgiu algo em seu corpo. Não tem como evitar, mas tem como descobrir um diagnóstico mais rápido e tentar tratá-lo com mais chance de sucesso caso apareça um câncer.

Três metástases

Pela primeira vez em 10 anos meu irmão teve metástase [quando as células cancerígenas se desprendem do tumor principal e se espalham para outras partes do corpo, formando novos tumores] de seus tumores primários: ele está com metástase no pulmão, no peritônio e nas glândulas suprarrenais. Estamos tentando o terceiro tipo de quimioterapia, porque as duas primeiras não fizeram efeito.

Essa última parece estar funcionando, porque o tamanho dos tumores está diminuindo. Só quando eles ficarem menores é que Ricardo poderá passar por um procedimento para retirá-los. Ao mesmo tempo, ele luta contra um derrame pleural —está com água no pulmão."

O que é a síndrome de Li-Fraumeni

Apesar de rara fora do Brasil, essa síndrome é muito comum e recorrente, principalmente nas regiões Sul e Sudeste do país. "A cada 300 bebês que nascem vivos, um tem a síndrome", explica Rodrigo Guindalini, oncologista, oncogeneticista e membro do Comitê de Oncogenética da SBOC (Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica).