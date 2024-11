Ombros definidos: 3 exercícios para fortalecer os músculos da região

Para quem é iniciante ou tem dificuldade de fazer o movimento certo, uma boa opção é realizá-lo com o kettlebell (peso em forma de "sino" que conta com uma alça). Por conta do formato do acessório, você não precisará segurar dois objetos, como no caso de malhar com halteres, o que exige maior coordenação motora.

Um cuidado importante é não subir muito o peso, forçando a articulação do punho. O ideal é que as mãos não subam mais que os cotovelos. "Assim, o exercício fica mais eficiente, e as articulações são preservadas", indica Ebert.

*Com informações de reportagens publicadas em 23/10/2019, 08/05/2019 e 19/06/2019