Ele teve burnout: 'Meu erro foi achar que profissão era um hobby'

Sentia dormência nas mãos e perdia a paciência com facilidade

O excesso de trabalho me sobrecarregou fisicamente e afetou a minha saúde mental. Sentia dores de cabeça, dormência nas mãos, vivia cansado, me automedicava, tinha insônia, às vezes minha vista escurecia do nada, perdia a paciência com facilidade e explodia por coisas simples.

Teve um dia que estava no final do expediente e fui tirar uma selfie com uma cliente. Pedi várias vezes para alguém da equipe tirar a lixeira atrás de nós, mas ninguém estava prestando atenção. Fiquei tão estressado que peguei a lixeira e joguei na parede. Todo mundo ficou sem reação, minha cliente perguntou se estava tudo bem, disse que estava tudo ótimo, mas a verdade é que não estava.

Fui tentar entender o que estava acontecendo comigo e, ao pesquisar na internet, descobri que os meus sintomas batiam com a síndrome de burnout. Tempos depois, pude aprofundar esse diagnóstico e ter acesso a uma rede de apoio.

Música e guitarra ajudaram a me reconectar comigo

Imagem: Arquivo pessoal

Durante a pandemia, desacelerei, passei a me cuidar e resgatei um hobby da adolescência. No período em que os salões e vários estabelecimentos ficaram fechados, intensifiquei os estudos de música, fazia aulas online e ficava horas tocando guitarra. Isso me ajudou a me reconectar comigo.