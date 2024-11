'Era viciada a ponto de pegar bitucas da rua, mas parei de fumar por amor'

Évia começou a fumar aos 13 anos, na escola Imagem: Arquivo pessoal

'Comecei a procurar bitucas'

Para chegar ao trabalho, eu descia uma longa rua até o ponto de ônibus. Aí, com o aumento do vício em cigarro, eu, toda elegante de salto alto, comecei a procurar bitucas nas guias da calçada para fumar.

Eu procurava as maiores bitucas entre uma e outra, acendia, fumava duas tragadas e jogava fora por nojo e vergonha. Sempre verificava se havia alguém conhecido por perto, já imaginou se me vissem?

Fazia isso todos os dias, durante quase um ano. Deixava os cigarros que tinha na carteira para fumar depois e usava os da rua. Não sei se isso me causou alguma doença, mas fato é que aos 17 anos tive pneumonia e fui hospitalizada.

No supermercado onde eu trabalhava, havia um funcionário mais velho, já idoso, que também era fumante. Quando possível, eu pedia os restinhos dos cigarros dele para mim. Lembro que as bitucas estavam sempre úmidas, pois ele as mantinha no canto da boca enquanto carregava as mercadorias, mas meu vício falava mais alto.