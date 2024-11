Brasil tem 5 hospitais entre os 20 melhores da América Latina; veja ranking

A empresa analisou mais de mil dados qualitativos e quantitativos de 61 hospitais. A convocatória aos hospitais é aberta a todas as instituições de alta complexidade. Para a seleção final, as instituições devem atingir no mínimo 50% de desempenho em todas as dimensões avaliadas. Aqueles hospitais que não fornecem informações suficientes, que sejam de má qualidade ou que não possam ser verificados são eliminados da lista final.

Os hospitais devem responder a um questionário de 163 perguntas, fornecendo dados em oito áreas: segurança, gestão de pessoas, produção de conhecimento, eficiência do tratamento, experiência do paciente, sustentabilidade do setor, tecnologia e uso de telemedicina.

A IntelLat também produziu pesquisa sobre o prestígio das unidades com 8.660 membros da comunidade hospitalar e de saúde na América Latina. Os mais destacados foram Hospital Israelita Albert Einstein, Hospital das Clínicas de São Paulo (FMUSP) e Hospital Sírio-Libanês, todos em São Paulo. Na pesquisa em território nacional, o A.C. Camargo Cancer Center também aparece.

Sustentabilidade tem se mostrado um fator crucial para o desenvolvimento de hospitais brasileiros. Segundo o diretor-executivo da IntelLat, Ricardo Zisis, a partir de práticas sustentáveis, como em questões de energia, redução de resíduos e uso de produtos ecológicos, é possível observar eficiência na assistência médica.

Um exemplo disso é o Hospital Albert Einstein, certificado LEED pelo US Green Building Council, que valoriza o desempenho de edifícios sustentáveis (verdes), além de utilizar um sistema de aquecimento solar de alta eficiência com o intuito de reduzir o consumo de gás natural. O Hospital Sírio-Libanês também se destaca entre as instituições que prezam pela sustentabilidade do setor, utilizando um sistema de cogeração de energia.

