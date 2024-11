'Lista proibida': quais palavras médicos nunca devem dizer aos pacientes?

É má ideia afirmar... "Ela não vai melhorar."

É melhor dizer que... "Estou preocupado de que ela não vá melhorar."

Por quê? Substitua uma negativa firme sobre o prognóstico com uma expressão de preocupação a respeito do quadro ruim.

É má ideia afirmar... "Vamos parar o tratamento."

É melhor dizer que... "Podemos mudar nosso forco para o conforto dele em vez de persistir com o tratamento atual, que não está funcionando."

Por quê? Médicos nunca "param" de tratar do paciente; a frase pode insinuar que o profissional está desistindo ou se negando a ajudar o paciente e suas famílias. Descreva as vantagens em mudar o objetivo do tratamento.

É má ideia afirmar... "O estado dela está indo pelo ralo/por água abaixo/é um caminho sem volta."

É melhor dizer que... "Estou preocupado de que ela esteja morrendo."

Por quê? Evite gírias que objetificam e diminuem a importância da vida do paciente [para o profissional ou para a família].

É má ideia afirmar... "Você quer que façamos tudo que for possível?"

É melhor dizer que... "Vamos discutir as opções disponíveis se a situação piorar."

Por quê? Em vez de usar uma pergunta tendenciosa que pode não se alinhar com os valores ou objetivos do paciente, abra um diálogo.

É má ideia afirmar... "Tudo vai ficar bem."

É melhor dizer que... "Estou aqui para apoiá-lo durante este processo."

Por quê? Ofereça apoio que seja realista e humano.

É má ideia afirmar... "Luta" ou "batalha"

É melhor dizer que... "Vamos enfrentar esta doença difícil juntos."

Por quê? Evite insinuar que apenas força de vontade pode superar uma doença. Pacientes podem sentir como se estivessem decepcionando suas famílias caso não se curem. (Como 'se ela tivesse lutado mais, poderia ter vencido a batalha'.)